فتح باب التقديم لبرامج تابعة للبحث العلمي للعام الأكاديمي 2024–2025.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا مع هيئة فولبرايت مصر، عن فتح باب التقديم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية وبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين وذلك للعام الأكاديمي 2024 – 2025.

واوضحت أنه تشمل برامج الهيئة للعام الأكاديمي 2024 – 2025 المنح التالية:

أولًا: منح الخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيًا: منح الطلاب والأساتذة الأمريكيين للتدريس وإجراء الأبحاث في جمهورية مصر العربية:

واكدت أنه للتعرف على هذه الفرص والتقديم فيها من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/fullbright-2/



وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2024-2025 واسارت إلى ان الأكاديمية تقوم بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود التالية:

- تُقبل المقترحات في كافة مجالات العلوم

- يسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويا.

- يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى المصرى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.

- يجب ان يتقدم الباحث المصرى والباحث المجرى بالمقترح في نفس الوقت كل في جانبه.

- ضرورة إرفاق خطاب من الجهه البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحه الأولى من المشروع من الجانب المصرى والمجرى.

- يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية

- سيتم إبلاغ الباحثين المقبولة مشروعاتهم على البريد الالكترونى الوارد منهم وآخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 29 سبتمبر 2023.



واوضحت أنه على الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي: http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/mobility-projects-3/