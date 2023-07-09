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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استحق الطرد .. تعليق مفاجئ من بركات بعد الهزيمة أمام المغرب

صدى البلد

قال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب الأولمبي حقق هدفه من بطولة أمم إفريقيا تحت عام 2023 بالتأهل لأولمبياد فرنسا، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أداء قويا طوال مباريات البطولة.

وأضاف بركات، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: كان هناك تشكيك في الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي مقارنة بالأجيال السابقة، مشددا على أنه كان لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وهو ما كان يؤكده دائما خلال جلساته مع لاعبي المنتخب الأولمبي.

وأشار إلى أن الجيل الحالي يملك العديد من اللاعبين على مستوى كبير من الموهبة، لافتا إلى أن المدير الفني البرازيلي للمنتخب الأولمبي بصمته واضحة على أداء المنتخب.

ولفت إلى أن الفترات المقبلة سيتم الإعداد لبطولة الأولمبياد في فرنسا من خلال خطة كبيرة، مبينا أن محمود صابر استحق الطرد في المباراة دون تعمد منه وهو ما أظهرته اللعبة لكن اللاعب لم يكن يقصد الخشونة.

وأوضح أن حكم المباراة كان «متكتف» ولم يكن سببا في خسارة المنتخب، مبينا أن المنتخب قدم أداء قويا خلال المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي، وهدف محمود صابر «حاجة جميلة»، وكان من الممكن أن يسجل المنتخب أكثر من هدف خلال المباراة.

وأكد أن الهدف المقبل للمنتخب الأولمبي، هو الإعداد للأجندة الرياضية المقبلة، مشيرا إلى أن المنتخب توج بالعديد من الجوائز خلال فعاليات البطولة سواء أفضل حارس لحمزة علاء، وإبراهيم عادل أفضل لاعب، قائلا:«أنا من أنصار من كل ما اللاعب يطلع بره (الاحتراف) بيزيد مستواه وده بيكون له تأثير على المنتخب الأول، ودلوقتي النظرة اختلفت في الاحتراف والنزول بالأعمار الصغيرة، وشوفنا منتخب المغرب، في لاعيبة كتيرة محترفة في الدوريات الأوروبية».

اداء المنتخب إدارة اتحاد الكرة أحمد موسى الجيل الحالي اتحاد الكرة

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