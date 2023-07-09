تذكرتي تُكذب الأسعار المتداولة لتذاكر حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة

نفت شركة تذكرتى ما تردد خلال الأيام الماضية حول الأسعار الخاصة بحفل تامر حسنى خلال فعاليات مهرجان العلمين 2023.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا جاء كالتالي : "في إطار قيام شركة تذكرتي بإصدار وبيع تذاكر حفلات وفعاليات مهرجان العلمين ٢٠٢٣ والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، انتشرت بعض الأخبار المغلوطة بخصوص أسعار تذاكر أولى حفلات الموسم وهي حفلة الفنان تامر حسني.. وتم تداول أسعار مخالفة لما هو عليه بالموقع الرسمي لشركة تذكرتي.

وأضاف البيان : نشرت جريدة المصري اليوم أن سعر التذكرة في الفئة الأولي هو ٧٥ ألف جنيه وهو ما يخالف الحقيقة، حيث إن السعر الرسمي هو ٧٥٠٠ جنيه فقط لا غير، وأن السعر الذي تم نشره بالجريدة هو سعر ١٠ أفراد في الفئة الأولى وليس سعر الفرد الواحد".