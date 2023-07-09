عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تذكرتي تُكذب الأسعار المتداولة لتذاكر حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة

تذكرتي
تذكرتي

نفت شركة تذكرتى ما تردد خلال الأيام الماضية حول الأسعار الخاصة بحفل تامر حسنى خلال فعاليات مهرجان العلمين 2023.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا جاء كالتالي : "في إطار قيام شركة تذكرتي بإصدار وبيع تذاكر حفلات وفعاليات مهرجان العلمين ٢٠٢٣ والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، انتشرت بعض الأخبار المغلوطة بخصوص أسعار تذاكر أولى حفلات الموسم وهي حفلة الفنان تامر حسني.. وتم تداول أسعار مخالفة لما هو عليه بالموقع الرسمي لشركة تذكرتي.

وأضاف البيان : نشرت جريدة المصري اليوم أن سعر التذكرة في الفئة الأولي هو ٧٥ ألف جنيه وهو ما يخالف الحقيقة، حيث إن السعر الرسمي هو ٧٥٠٠ جنيه فقط لا غير، وأن السعر الذي تم نشره بالجريدة هو سعر ١٠ أفراد في الفئة الأولى وليس سعر الفرد الواحد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

كامل الوزير: عوائد تجارة الترانزيت تتجاوز دخل السياحة ونستهدف الوصول لـ 40 مليون حاوية

بايدن يصل بريطانيا لمناقشة قضايا الأمن والمناخ مع سوناك والملك تشارلز

5 سيارات يابانية في مصر بسعر يبدأ من 399 ألف جنيه

حلول عاجلة لمواجهة نقص الأدوية المستوردة.. ماذا فعلت الحكومة؟

طريقة فعالة لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية في روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ