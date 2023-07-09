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13رحلة ناجحة لشركة الغواصة تيتان وصلت لـ تيتانك..لماذا انفجرت مع الأغنياء الخمسة؟

الغواصة تيتان والضحايا
الغواصة تيتان والضحايا الخمس

ربما يعتقد الكثير أن الانفجار الداخلي الذي حدث للغواصة تيتان على عمق كبير تحت المياه، يرجع إلى أنها المرة الأولى التي تصبح فيها الغواصة على هذا العمق، لكن الغريب أن الغواصة تيتان صنعتها شركة “أوشن جيت” التي نجحت في الوصول إلى حطام السفينة تيتانك في 13 رحلة سابقة.

13 رحلة سابقة للشركة مصنعة الغواصة تيتان

ووفقا لصحيفة “انسايدر”، كانت الرحلات الـ 13 من أصل 90 رحلة مقررة، وأكملت الغواصة بنجاح ما لا يقل عن 13 غطسة على عمق 3800 متر إلى عمق تيتانيك.

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وفقاً لشخص كان من المقرر أن يتواجد على متن الغواصة في الرحلة الأخيرة، فإن الشركة التي أطلقت على غواصتها العميقة اسم "تيتان" أصدرت مستنداً مكوناً من أربع صفحات تتنازل فيه عن المسؤولية. ويشير هذا إلى أن الشركة ربما حققت نسبة نجاح بلغت حوالي 14٪ فقط في محاولات الغوص إلى أعماق حطام تيتانيك.

صرحت شركة OceanGate بأنها أكملت أكثر من 14 رحلة استكشافية و 200 غوص في المحيطين الهادئ والأطلسي وخليج المكسيك باستخدام غواصتين ، كما يقول أرشيف موقعها على الإنترنت ، في حين أنها حققت أول غوص ناجح إلى تيتانيك في عام 2021 ، وفقًا لـ فوربس .

ولكن منذ الانفجار الداخلي الكارثي للغواصة في 18 يونيو الذي أودى بحياة الأشخاص الخمسة الموجودين على متنها ، تم الكشف عن العديد من المشكلات المتعلقة بتصميمها.

تحذيرات سابقة من الغواصة تيتان

أثار روب مالكوم، الذي قدم خدمات استشارية لشركة OceanGate في عام 2009 ، مخاوف تتعلق بالسلامة مع مديرها التنفيذي، ستوكتون راش ، في وقت مبكر من عام 2018.

وقال النموذج أيضًا إن غواصة تيتان مصنوعة من مواد لم تُستخدم على نطاق واسع في الغواصات المأهولة.

لكن بريان ويد ، وهو راكب سابق ، قال إن الغواصة فشلت في اختبار الغوص في عام 2021 لأن محركاتها توقفت عن العمل. ظلت عالقة تحت الماء لأكثر من ساعتين ولم يتعد عمقها 100 قدم.

كما كشفت الاختبارات التي أُجريت على الغواصة في منشأة اختبار أعماق المحيطات في الولايات المتحدة أن هيكلها المصنوع من ألياف الكربون لم يتحمل هذا العمق الكبير في الأعماق السفلية.

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