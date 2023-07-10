إعلامي: إمام عاشور أهلاوي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، يقترب بقوة من ارتداء قميص النادي الأهلي، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات بدأت عن طريق اتصالات وفاكسات رسمية منذ أيام بين الناديين، وهناك اتفاق شبه رسمي بين كل الأطراف".

وأضاف أمير هشام: "أمير توفيق مدير التعاقدات يتواجد في الخارج وتحديدًا إسبانيا، ولكنه سوف يستعد للسفر إلى الدنمارك لحسم الأمور بشكل رسمي".

واختتم: "إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99% ، ولكن حتى الآن يتم التفاوض حول بيعه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، والأهلي يتمسك بالاعارة حتى الآن".