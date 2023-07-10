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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي بسبب أزمة غرامة الزمالك

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي وليد الحديدي النقاب حول حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول ل الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد استمرار أزمة مستحقاته المالية لدى الزمالك.

وكشف الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أكدت أن ما تردد عن عرض كهربا للبيع أو الإعارة غير صحيح وأن الجهاز الفني متمسك ببقاء اللاعب وسيتم قيده في قائمة الموسم الجديد كونه من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في الفريق .

موقف غرامة كهربا 

وأضاف:  أرسل التونسي علي العباسي محامي كهربا إخطارا رسمياً للمحكمة الرياضية الدولية يطلب إمدادهم برقم حساب بنكي ل الزمالك لتحويل قيمة العقوبة الموقعة علي اللاعب التي وصلت إلي مليونين و400 ألف دولار شاملة غرامة التأخير.

وواصل: يسعي محامي كهربا لزيادة المهلة الزمنية لحين التوصل لاتفاق مع مسئولي الأهلي علي المبلغ الذي سيتم دفعه، حيث إن رقم  الحساب الموجود لدي المحكمة الرياضية الدولية الخاص بالزمالك محجوز عليه.

كهربا محمود عبدالمنعم وليد الحديدي الأهلى الزمالك المحكمة الرياضية الدولية محمود الخطيب

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حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي بسبب أزمة غرامة الزمالك

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