عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  خلاف نشب بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي وإدارة النادي الأحمر بسبب عدم سداد غرامة نادي الزمالك حتى الأن والتي بلغت 2.5 مليون دولار.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" بات محمود كهربا لاعب فريق الأهلي مطالب بسداد غرامة نادي الزمالك قبل يوم 3 أغسطس المقبل قبل انعقاد جلسة لجنة التأديب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى لا يتم إيقافه من جديد لمدة 6 أشهر حتى في حال دفع غرامة نادي الزمالك بعدها والتي تصل مليوني ونصف دولار".

وتابع:"يرجع سر الخلاف بين الأهلي وكهربا إلى أن اللاعب يرفض دفع باقي قيمة الغرامة من جيبه الخاص وهو مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار على الرغم من مساعدة النادي الأهلي في توفير مبلغ مالي تخطي حاجز الـ50 مليون جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

بسبب النصر السعودي.. موقف مفاجئ من الأهلي تجاه محمد الشناوي

ترشيحاتنا

ميدو يشيد بمنتخب مصر الأولمبي ويوجه تحية خاصة لـ بركات

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

كامل الوزير: لو كنت رئيس الزمالك لأخذت المجلس كله وقدمنا التهئنة للأهلي

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

عقب قرار الذخائر العنقودية| الرئيس الأمريكي يصل إلى بريطانيا.. تفاصيل

شوبير: إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

صدمة كبيرة للزمالك| تفاصيل صفقة الموسم للأهلي.. الإعلان في هذا الوقت

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ