مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن خلاف نشب بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي وإدارة النادي الأحمر بسبب عدم سداد غرامة نادي الزمالك حتى الأن والتي بلغت 2.5 مليون دولار.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" بات محمود كهربا لاعب فريق الأهلي مطالب بسداد غرامة نادي الزمالك قبل يوم 3 أغسطس المقبل قبل انعقاد جلسة لجنة التأديب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى لا يتم إيقافه من جديد لمدة 6 أشهر حتى في حال دفع غرامة نادي الزمالك بعدها والتي تصل مليوني ونصف دولار".

وتابع:"يرجع سر الخلاف بين الأهلي وكهربا إلى أن اللاعب يرفض دفع باقي قيمة الغرامة من جيبه الخاص وهو مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار على الرغم من مساعدة النادي الأهلي في توفير مبلغ مالي تخطي حاجز الـ50 مليون جنيه.