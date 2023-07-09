ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

تلقى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، صدمة كبيرة خلال الأيام القلية الماضية بسبب أزمته مع نادي الزمالك لعدم دفع الغرامة التي تم توقيعها عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "الليلة أخر مهلة لكهربا، لإخطار الاتحاد الدولي فيفا بإيصال سداد أو دفع الغرامة لصالح الزمالك.

وأضاف "لو محصلش هيتم تحويل الأمر للجنة الانضباط يوم 3 أغسطس، وسيتم إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر مجددا.

كان محمود كهربا تقدم بطلب لتقسيط الغرامة لنادي الزمالك والمقدرة بمليوني و400 ألف دولار جنيه على خلفية فسخ عقده من طرف واحد والهروب من النادي.

