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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

صدى البلد

احتفل محمود عبد المنعم كهربا بهدفه في نادي الاتحاد السكندري ببطولة الدوري الممتاز.

وظهر كهربا وهو يحتفل بالهدف وقام بعمل مقص على لسانه خاصة مع انتشار أنباء  رحيله عن الاهلي .

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كهربا يضع الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري

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تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

أحرز محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري .

 

وتمكن محمود كهربا من إحراز الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 بعد استلام  بيرسي تاو تمريرة  من محمد فخري خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ليمرر الكرة لكهربا أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة

الاتحاد السكندري الأهلى الهدف الثاني الدوري المصري عبد المنعم كهربا

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تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

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أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

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