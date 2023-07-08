تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

علق أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، على الأنباء المتداولة حول رحيل، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

ونشر المستشار القانوني من خلال حسابه الشخصي علي فيسبوك صورة له رفقة محمود كهربا وكتب : "تصبحوا ع كل الخير نتمني لكم أحلام سعيدة 🔴⚡"

وترددت خلال الأيام الماضية، أنباء حول موافقة الأهلي، على رحيل كهربا، لأحد الدوريات الخليجية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تردد عن وجود عرضًا من الإمارات لضم اللاعب مقابل 5 مليون دولار.