تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

تقدم التونسي علي العباسي محامي محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بطلب إلى المحكمة الرياضية الدولية يطلب فيه رقم الحساب الخاص بنادي الزمالك لدفع الغرامة الموقعه عليه.



ويسعى محامي كهربا لكسب بعض الوقت من وراء طلبه خاصة أن الحساب الموجود لديهم والخاص بالزمالك عليه حجز وبالتالي لن يستطيعوا تحويل المستحقات له.

الأهلي يواجه الإتحاد

يخوض الأهلى فى السابعة من مساء اليوم، جولة أخرى من مواجهاته المؤجلة فى الدورى الممتاز لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على الاتحاد السكندرى باستاد الجيش ببرج العرب، وهى المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين.

اتوبيسات مجانية

نظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.



وتستعد الأتوبيسات للتحرك من أمام بوابات فرع الشيخ زايد الي الإسكندرية.



يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.