كهربا يضع الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري

أحرز محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري .

وتمكن محمود كهربا من إحراز الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 بعد استلام بيرسي تاو تمريرة من محمد فخري خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ليمرر الكرة لكهربا أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة

ونجح علي معلول في إحراز هدف التقدم النادي الاهلي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء بعد عرقلة حسين الشحات من اللاعب محمد فارس داخل منطقة الجزاء

وشهدت بداية المباراة تمريرات قصيرة بين لاعبي الأهلي في منتصف الملعب.

ونجح يرسي تاو في تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمربجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.



وتعرض عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري لشد في العضلة الضامة قبل مواجهة النادي الأهلي

ودفع الصربي زوران بـ ناصر ناصر قبل انطلاق المباراة بدلا من عمار حمدي

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الأهلي كالتالي:-

المهدي سليمان في حراسة المرمى

الدفاع.. محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم

محمد فارس ومحمد محمود وعمار حمدي مورو ساليفو في الوسط

الهجوم.. إسلام عبد النعيم وخالد الغندور

بينما خاض النادي الأهلي شالمباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد قندوسي، محمد فخري.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة من أصل 28 جولة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.