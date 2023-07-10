نيفين عثمان: الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لدعم قضايا الطفولة والفتيات بمصر

بحثت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة مع كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم، الأحد، التعاون المشترك فيما يخص قضايا الطفل وحمايته وتحقيق المصلحة الفضلى له.

ومن جانبها أعربت "عثمان" عن سعادتها بزيارة السفير كريستيان بيرجر، للمجلس، مثمنة على التعاون المثمر والوثيق الذي استمر على مدار عقود بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأوروبي، والذي أسفر عن العديد من النجاحات والإنجازات، مؤكدة أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد لقضايا الطفولة والفتيات في مصر، فضلا عن كونه شريك أساسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت "عثمان" إلى أنه في إطار التعاون المشترك قدم الاتحاد الأوروبي الدعم للمجلس في العديد من المجالات والتي على رأسها خط نجدة الطفل 16000، آملة في مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار التقييمات التي يجريها المجلس القومي للطفولة والأمومة لمنظومة حماية الطفل، وفي إطار تنفيذ أنشطة المبادرة المصرية لتمكين الطفل التي ينفذها المجلس من خلال المبادرة القومية "دوى" لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة / انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

ومن جانبه ثمن السفير كريستيان بيرجر جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في إعلاء مصلحة الطفل الفضلى وفي تقديم أوجه الدعم والحماية للأطفال، معرباً عن سعادته بزيارة المجلس، مؤكداً على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز جميع الجهود الممكنة لتمكين الطفل المصري وانفاذ حقوقه التي نص عليها الدستور والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.

FB_IMG_1688970796410

FB_IMG_1688970793466