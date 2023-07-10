تطلب الدعاء .. نقل إنجى خطاب إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

كشفت الفنانة إنجى خطاب عن تعرضها لأزمة صحية عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

ونشرت إنجى خطاب صورة من داخل المستشفى وعلقت عليها :"ممكن تدعولي بالشفاء العاجل الدعاء يغير القدر .



بمر بأزمة صحيه صعبه وبعمل فحوصات واشعه وتحاليل علي القلب دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اللهم شفاءا لا يغادر سقما يارب .. الحمد لله علي كل حال يارب".

وجهت الفنانة إنجى خطاب رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إنجى خطاب قائلة: “مفيش حاجة في الدنيا صدفة كله قدر ومكتوب.. ”.

وشاركت إنجى خطاب في السباق الرمضاني 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وحقق مسلسل " كلبش" في جزئية الأول والثاني نجاحًا كبيرًا، وقام ببطولته أمير كرارة هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكي وأحمد حلاوة وهالة فاخر ومحمود البزاوى ودينا فؤاد ريم ومصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.