أول تعليق لـ الصين بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

علقت الصين، اليوم الاثنين، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، والذي أثار انتقادات واسعة من الحلفاء والمنظمات الحقوقية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن تزويد كييف بذخائر عنقودية سيكون مثل "صب الزيت على النار".

وفي وقت سابق، رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أمس الأحد، إن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام القنابل العنقودية في روسيا.

وأوضح سوليفان، أنه تم أخذ تعهدات خطية من أوكرانيا بعدم استخدام القنابل العنقودية داخل الأراضي الروسية.