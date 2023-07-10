سر محلات الكباب.. طريقة عمل الكفتة المشوية

إذا كنت تبحثين عن طرق جديدة لأكلات لذيذة لاسرتك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن.

المقادير

كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن

2 حبة بصل مبشورة ناعمة

4 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا (أو 1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر)

طريقة التحضير

نبدأ ببشر البصل ثم نصفيه بالمصفاة ونضع الماء جانباً .

نضع البصل المبشور والثوم المهروس فوق اللحم مع التوابل المشكلة أي الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً .

نضيف البيكنغ صودا للحم ونقلبه جيداً حتى يمتص جميع النكهات ثم نغطيه ونتركه جانباً .

نشكل اللحم حسب الذوق سواء على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعه في صينية الفرن .

نحمي الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة جيداً وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم مع صلصة الطحينة .