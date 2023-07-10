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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سر محلات الكباب.. طريقة عمل الكفتة المشوية

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن طرق جديدة لأكلات لذيذة لاسرتك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن.

المقادير
كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن
2 حبة بصل مبشورة ناعمة
4 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا (أو 1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر)

طريقة التحضير
نبدأ ببشر البصل ثم نصفيه بالمصفاة ونضع الماء جانباً .
نضع البصل المبشور والثوم المهروس فوق اللحم مع التوابل المشكلة أي الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً .
نضيف البيكنغ صودا للحم ونقلبه جيداً حتى يمتص جميع النكهات ثم نغطيه ونتركه جانباً .
نشكل اللحم حسب الذوق سواء على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعه في صينية الفرن .
نحمي الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة جيداً وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم مع صلصة الطحينة .

 

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