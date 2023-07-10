الدولار يعوض خسائره.. واليوان ينخفض بعد بيانات ضعيفة للتضخم في الصين

استرد الدولار خسائره، اليوم الإثنين، بعد هبوطه إثر صدور بيانات أظهرت أنَّ الوظائف في الولايات المتحدة سجلت أقل نمو في عامين ونصف العام، بينما أثرت أرقام التضخم المخيبة للآمال في الصين على اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" .

وأظهرت الأرقام التي صدرت، الجمعة، نمو الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 209 آلاف وظيفة، الشهر الماضي، لتخالف توقعات السوق للمرة الأولى منذ 15 شهرًا، لكن التفاصيل الواردة في تقرير الوظائف عكست زيادة كبيرة ومستمرة في الأجور، ما يشير إلى أنَّ نقص العمالة لا يزال مستمرًا في بعض قطاعات السوق.

وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه نحو 1% أمام سلة من العملات، الجمعة، إثر صدور البيانات، وسجل أكبر زيادة مقابل الين الياباني، وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.53% إلى 142.98 ين، بعدما انخفض 1.3% تقريبًا، مقابل العملة اليابانية، الجمعة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.