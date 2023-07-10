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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

القصبى يستعرض تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

عبد الهادي القصبي،
عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من  النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار القصبي، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.

رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتور عبد الهادى القصبى المشروعات الخدمية والتنموية التنمية الاجتماعية والاقتصادية

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