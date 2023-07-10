بايدن يصل لـ داونينج ستريت للمرة الأولى كرئيس.. وسوناك يستقبله

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت"، وذلك للمرة الأولى له كرئيس قبل قمة حلف الناتو المقرر عقدها غدًا الثلاثاء في ليتوانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرئيس بايدن بعد خروجه من السيارة الرئاسية الأمريكية "الوحش"، وصافحه بشكل دافئ وهما يقفان على عتبة الباب.

كما كان مع الوفد الرئاسي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، جين هارتلي.

وقال بايدن لدى وصوله واستقباله من قبل رئيس الوزراء البريطاني، إن العلاقات بين واشنطن ولندن ستبقى صلبة.

وكان بايدن، وصل اليوم الإثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية.

تأتي هذه الزيارة قبل عقد قمة حلف الناتو على مستوى القادة في ليتوانيا في فترة عصيبة يمر بها الحلف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.