آراء طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية في امتحان الصرف وباقي المواد.. فيديو وصور

أدى طلاب القسم العلمي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الصرف، اليوم الاثنين، وعبر الطلاب عن فرحتهم وسعادتهم بأسئلة الامتحان، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء ويسر.

ورصد موقع صدى البلد ، آراء الطلاب في أسئلة امتحان الصرف وباقي المواد السابقة، علما بأنه يتبقى مادة واحدة لطلاب القسم العلمي.

وأشاد الطلاب بأسئلة امتحان مادة الصرف اليوم ، وكانت الأسئلة جيدة ، ومناسبة مع الطالب المتوسط وفوق المتوسط.

امتحانات الثانوية الأزهرية

بينما كانت أصعب المواد السابقة ، متمثلة في الكيمياء والفيزياء والرياضة، وكانت المواد الشرعية والعربية سهلة وميسرة.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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