غياب 25 طالبا عن امتحانات اللغة الأجنبية بالثانوية الأزهرية في سيناء

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، تغيب 25 طالبًا وطالبة عن أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بمحافظة شمال سيناء، ولم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، وأنه لم تسجل أي حالات غش.

318 طالبا

وقال محمد عبد العظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، إن عدد المقيدين بلغ 318 طالبًا وطالبة، في 30 معهدًا ازهريا بشمال سيناء، حضر منهم الامتحان 293 طالبًا وطالبة، وتغيب عن أداء الامتحان 25 طالبًا وطالبة.

وأضاف عبد العظيم أن غرفة العمليات بديوان عام المنطقة في العريش، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، وأنه لم تسجل أي حالات غش.

كما تم تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية.