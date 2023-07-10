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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يرحل أوسوريو ويتخلى عن تدريب الزمالك؟

أوسوريو
أوسوريو

هل يرحل أوسوريو عن الزمالك؟ يتساءل الكثير من مشجعي ومحبي الفارس الأبيض عن مصير مدربهم الكولومبي بعد أنباء رحيله عن الفريق لتدريب منتخب الهندوراس.. فما القصة؟

يذكر أن فريق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، يستعد حاليا لمواجهة فريق الأهلي يوم الخميس المقبل في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز يوم الخميس 13 يوليو الحالي باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

أوسوريو مرشح لتدريب الهندوراس

تحدثت التقارير الإعلامية الأخيرة عن اهتمام المنتخب الهندوراسي بالتعاقد مع أوسوريو لتولي تدريب الفريق الأول.

في سياق متصل، علق إدوين بنيجاس المتحدث الرسمي لاتحاد هندوراس لكرة القدم، على ما تردد الفترات الأخيرة من رغبة الاتحاد التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك.

وأضاف إدوين بنيجاس عبر تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم تعيين المدرب الجديد للمنتخب من خلال لجنة فنية تبحث العديد من الأسماء، مؤكدا أن اسم أوسوريو ربما يكون من بين الأسماء التي تتواجد في القائمة ولكن لم يتم الاستقرار عليه أو اعلان اسم مدرب بشكل رسمي.

واختتم تصريحاته، قائلا إنه سيتم الاعلان عن اسم المدرب فور الاستقرار على الاتفاق معه على تدريب المنتخب الهندوراسي.

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هل يرحل أوسوريو عن الزمالك؟

على الجانب الآخر، كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي للزمالك، حقيقة تلقيه عروضا للرحيل عن الفريق بعد التقارير العالمية التي أشارت إلى وجود عروض من هندوراس للتعاقد مع المدرب.

وقال أوسوريو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا، نقلها عنه أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك ومقدم البرنامج: “تلقيت بالفعل عرضا لتدريب منتخب هندوراس ولكن لا أفكر في شئ سوى نادي الزمالك”.

واختتم مدرب الزمالك: “الأولوية حاليا لنادي الزمالك، أنا أعمل بكل طاقتي من أجل هذا الفريق وأقدم 100% من طاقتي لأجله”.

وأعرب أوسوريو عن سعادته مع الزمالك ورغبته في الاستمرار لقيادة الفريق الأول الفترات القادمة من أجل إعادة تصحيح المسار.

أرقام أوسوريو مع الزمالك

بدأ أوسوريو مشواره مع نادي الزمالك في منتصف أبريل الماضي، حيث خاض مع الفريق الأبيض 12 مباراة حقق خلالها الانتصار في تسع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء كان أمام الإسماعيلي.

جاءت مباريات أوسوريو مع الزمالك بواقع 9 لقاءات بالدورى و3 لقاءات بالكأس، حيث سجل الزمالك تحت قيادته 25 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف.

ويحتل الزمالك حاليا، المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023 برصيد 59 نقطة جمعها من 32 مبارة.

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