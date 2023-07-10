إجراء جراحة قلب مفتوح لمسنة من البحيرة داخل مستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق والمشرف العام على جراحة القلب والصدر، والدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء ٢ عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، الأولى لمريضة تبلغ من العمر ٧٣ سنة من محافظة البحيرة، كانت تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي مع ارتفاع في ضغط الشريان الرؤي وتضخم القلب، وتدهور وظائف القلب حضرت الى مستشفى الزقازيق العام، إثر تحويلها من المشروع الرئاسي لمنظومة قوائم الانتظار لخطورة الحالة، وفور الكشف عليها تقرر تحضيرها لجراحة عاجلة، وتم حجزها في المستشفى، وإجراء جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي.

كما تم إجراء جراحة القلب المفتوح الثانية لمريضة تبلغ من العمر ٣٥ سنة، وكانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي، وارتفاع في ضغط الشريان الرؤي، مع ارتجاع شديد بالصمام الأورطي، وضيق متوسط بنفس الصمام وارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات، وتضخم بالقلب، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح، لتغيير الصمام الميترالي والصمام الأورطي، بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، والحالات مستقرة، والمرضى الآن بالعناية المركزة، ويتلقا الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، تحت إشراف أطباء القلب، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لهما بنجاح لتغيير الصمام الأورطي بصمام قلب صناعي.

قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، ولمدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.