إيران تهرب خطوات من مسار العقوبات الأمريكية .. تفاصيل

بعد انضمامها إلى منظمة شنجهاي.. مزايا أمنية واقتصادية ضخمة

يسمح انضمام إيران إلى منظمة شنجهاي للأمن (SCO) لها بجني فوائد أمنية واقتصادية ضخمة ويساعد التجمع الإقليمي على التقدم نحو هدفه المتمثل في إنشاء نظام دولي ديمقراطي، وفقًا لما قاله لدبلوماسي إيراني سابق، بحسب موقع بريس تي في.

قال الدبلوماسي الإيراني السابق، محسن باكين إن المنظمة الأوروبية الآسيوية متعددة الأطراف التي شكلتها الصين وروسيا في عام 2001 تهدف بشكل أساسي إلى التعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة والعالم.

وأشار باكاين إلى أنه "في المنطقة ، نواجه تحديات تشمل الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر بالإضافة إلى النزاعات الإقليمية مثل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا".

تابع "هنا يمكن لإيران كقوة إقليمية أن تعمل بشكل بناء مع الأعضاء الآخرين للمساعدة في تعزيز الاستقرار" ، مضيفا بأن "تحسين الأمن" يمكن أن يساعد في تحفيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

حصلت إيران على العضوية الكاملة في منظمة شنجهاي للتعاون الأسبوع الماضي ، خلال القمة الافتراضية الثالثة والعشرين للكتلة التي استضافتها الهند ، لتصبح العضو التاسع في التحالف المؤثر الذي يضم أيضًا الصين وروسيا والهند وباكستان وأوزبكستان وقيرجيزستان. كازاخستان وطاجيكستان.

وفي خطابه أمام القمة ، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران ستعمل على تعزيز الأهداف الأمنية والاقتصادية للتجمع متعدد الأطراف.

ذكر الرئيس الإيراني: "تعتقد إيران أن منظمة شنجهاي للتعاون منظمة متنامية ذات مؤشرات وقدرات مهمة وموقع متميز ، وسيتم تسجيل فوائد هذا الانضمام الرسمي لإيران في التاريخ".

"تعاون اقتصادي واسع"

قال باكاين ، السفير الإيراني السابق لدى أذربيجان ، إن إيران يمكنها أيضًا الدخول في تعاون اقتصادي واسع النطاق مع أعضاء منظمة شنجهاي للتعاون ، لا سيما في مجالات التجارة والطاقة.

وأكد أن "سوق المجموعة البالغ عدد سكانها ثلاثة مليارات نسمة يمكن أن يوفر لإيران العديد من الفرص لزيادة التجارة. ويمكن أن يكون السوق الإيراني أيضًا جذابًا لبعض أعضاء منظمة شنجهاي للتعاون الذين يعدون مصدرين رئيسيين".

وقال المبعوث السابق لموقع "بريس تي في" : "الصين والهند من أكبر مستوردي الطاقة وإيران وروسيا من كبار المصدرين. لذا يمكن لأعضاء منظمة شنجهاي للتعاون العمل على تلبية احتياجات بعضهم البعض من الطاقة"، وهو الأمر الذي يقول عنه محللون أنه قد يوفر فرصة لإيران للخروج من دائرة العقوبات الغربية.

وفي مجال النقل ، قال الدبلوماسي السابق إن إيران تقدم للمنظمة مزايا جيوسياسية كبيرة لأنها تربط الغرب بالشرق وكذلك بين الشمال والجنوب.



وتابع "نظرًا لأن العديد من الموانئ البحرية الروسية أصبحت عديمة الفائدة بسبب العقوبات الغربية ، يمكن لمنشآت النقل الإيرانية أن تسمح لأعضاء منظمة شنجهاي للتعاون بتعزيز التجارة الداخلية".

وذكر باكين كذلك أن إيران بحاجة إلى تقنيات متقدمة وأن الصين والهند وروسيا لديها الكثير لتقدمه للبلاد في هذا المجال.

كما أشار إلى السياحة والزراعة باعتبارهما من المجالات الأخرى التي يمكن لإيران أن تنخرط فيها مع أعضاء منظمة شنجهاي للتعاون.

وشدد الدبلوماسي السابق على أن "إيران لديها إمكانات سياحية كبيرة ويمكن أن تكون وجهة ساخنة لدول منظمة شنجهاي للتعاون.

وتسهل عضوية المنظمة التعاون السياحي ، بما في ذلك من خلال السفر بدون تأشيرة.

تمتلك العديد من دول منظمة شنغهاي للتعاون مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة ، وهذا يوفر فرصة لإيران للانخراط في الزراعة خارج أراضي هذه البلدان.

وحول احتمالات انضمام إيران إلى بريكس ، وهي مجموعة مؤثرة من الاقتصادات الناشئة الرئيسية من العالم والتي تشكل 41 في المائة من سكان العالم ، قال باكين إن كلاً من منظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة البريكس يروجان لفكرة عالم متعدد الأقطاب وكلاهما تجمعان مفيدان لإيران .

وقال لموقع "برس تي في" على الإنترنت: "لا توجد عقبات جدية أمام انضمام إيران إلى البريكس ، تمامًا مثل منظمة شنجهاي للتعاون. ولا يحتاج هذا بالضرورة إلى وقت طويل لاتخاذ الخطوات الأولية" .



علق محمد جمشيدي ، معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية ، في تغريدة بعد انضمام إيران الكامل إلى منظمة شنجهاي للتعاون الأسبوع الماضي ، بقوله إن "العضوية النشطة في المنظمات الإقليمية والدولية" هي جزء من السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية القائمة على عقيدة حسن الجوار.

وذكر كذلك أن العضوية في البريكس هي "الخطوة التالية" بالنسبة لطهران.



اعتبر أن كلا من بريكس ومنظمة شانجهاي للتعاون يهدفان إلى مواجهة الأحادية وإزالة الدولرة من تجارتهما ، ويمكن أن يؤدي انضمام إيران إلى تسريع هذه العملية ، التي ستفطم في نهاية المطاف الكثير من العالم عن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

