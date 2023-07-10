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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الطوارئ.. مشاهد مروعة للفيضانات المدمرة في أمريكا.. فيديو وصور

فيضانات في أمريكا
فيضانات في أمريكا - أرشيفية

أفادت شبكة “ إن بي سي نيوز” الأمريكية، بأن أمطارا غزيرة تسببت في غمر السيارات وانهيار الطرق والشوارع التي تحولت إلى أنهار في أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، ، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من يوم آخر من الأمطار الغزيرة.

ولقي شخص واحد على الأقل حتفه في الفيضانات الشديدة التي غمرت أجزاء من نيو إنجلاند.

وأظهرت مقاطع الفيديو الأضرار، حيث أظهرت السائقين العالقين في الشوارع التي غمرتها المياه وانهارت أجزاء من الطرق، تاركة وراءها ثقوبا كبيرة.

وتضرر وادي هدسون في نيويورك بشدة في هطول الأمطار حيث تم تسجيل 8.12 بوصة غرب الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت.

وتوفيت امرأة في الثلاثينات من عمرها في هايلاند فولز بعد أن جرفتها المياه السريعة أثناء بحثها عن أرض مرتفعة مع كلبها ، حسبما قال ستيفن نيوهاوس، المدير التنفيذي لمقاطعة أورانج.

وأظهرت تقديرات الأرصاد، أنه تم تسجيل ما يقرب من 10 بوصات من الأمطار في وادي هدسون بالقرب من ويست بوينت، وهي كمية مذهلة عادة ما تكون قيمة صيف كامل من الأمطار في يوم واحد.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول أمس الأحد حالة الطوارئ في مقاطعتي أورانج وأونتاريو.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في نيويورك حالة طوارئ نادرة بسبب الفيضانات المفاجئة في وادي هدسون السفلى، وهي المرة الثانية فقط التي يصدر فيها مثل هذا التنبيه على الإطلاق.

الولايات المتحدة أمريكا الفيضانات الأمطار الغزيرة

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