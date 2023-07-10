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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة لا تستقر في مكان بعينه

صدى البلد

قال الباحث في التيارات المتشددة دكتور أعلية علاني، إن العمليات الإرهابية في إفريقيا عامة وفي الصومال خصوصا تشهد مواسم ذروة ومواسم تقلص.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حركة الشباب الصومالي لديها فرع يعمل في الجريمة المنظمة، وتدخل نحو 10 ملايين دولار في السنة.

وأكد أن الهجمات الإرهابية تكون مبرمجة حسب مصالح، ونشطت في مارس الماضي لكنها واجهت قوة كبيرة في المكافحة الفترة الماضية، وتحاول كينيا تسليح جيش قوامه 100 ألف جندي، لكني لا أظن أن الجيوش النظامية ستنجح في هزيمة مثل هذه التنظيمات.

وأوضح أنه على القادة الأفارقة بوضع خطة لمكافحة الإرهاب عبر أطروحة الأمن الشامل، والتي تعتمد على تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعوب، لأن التنظيمات الإرهابية تنتشر في ظل ضعف الدولة واححتياج المجتمع.


 

10 ملايين دولار الهجمات الإرهابية القاهرة الإخبارية العمليات الإرهابية الجريمة المنظمة التيارات المتشددة

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