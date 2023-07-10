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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة سبل التعاون الثنائي

وزير السياحة وسفيرة
وزير السياحة وسفيرة مملكة البحرين

استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين المعينة لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، هنأ وزير السياحة والآثار، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل على الثقة الملكية بتعيينها سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد.

من جانبها، أشادت فوزية بنت عبدالله زينل، بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية الرفيعة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في ظل الرعاية السامية التي تحظى بها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى مجالات السياحة الثقافية والعلاجية والرياضية والترفيهية وسياحة المعارض والمؤتمرات وتسهيل الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية التنسيق الثنائي المشترك في مجال السياحة والآثار في ضوء ما تزخر به كل من مملكة البحرين ومصر من أماكن سياحية وأثرية فريدة لأقدم حضارتين عرفتهما البشرية، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

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