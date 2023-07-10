خبير: احتمالية تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم أمر وارد

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن احتمالية تثبيت سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي القادم أمر وارد.



وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "البنك الفيدرالي الأمريكي يتلاعب بالعالم"، لافتا: "البنك المركزي المصري من الممكن أن يثبت سعر الفائدة".

وأوضح: "مصر لا تمتلك قدرة على تحميل الموازنة أعباء فوائد الديون"، مشددا: "لابد من توفير السلع في كل محافظات مصر لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار".

واسترسل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي،: "الأوضاع الاقتصادية تؤثر على التضخم بشكل أساسي".