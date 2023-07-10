تطبخ على نار هادئة.. موعد إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي تامر أمين، عن أن صفقة انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي، كان هو أول من تحدث عنها يوم الأربعاء الماضي، في حين أن الجميع كان يبحث عن استنتاجات ليس أكثر، لافتا إلى أن السبق والسرعة مهمين في المعلومة، ولكن الدقة وانضباط المعلومة بالنسبة له أهم.

موعد إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن النادي الأهلي سيعلن عن صفقة إمام عاشور في الوقت المناسب، موضحا أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر أن تنطلق في مساء يوم الخميس المقبل.

واستكمل، أن الأهلي ينتظر الشكل المناسب الذي يعلن فيه التعاقد مع إمام عاشور، أي أنه يرغب في إظهار الصفقة بشكل تسويقي مميز، "تقديم الصفقة يُطبخ على نار هادئة".

وأشار إلى أن النادي الأهلي يرغب في التسويق بشكل مميز في صفقة إمام عاشور، باعتبارها صفقة مميزة وضخمة، خاصة وأن إمام عاشور واحد من أفضل اللاعبين في مصر.