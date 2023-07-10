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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين: هدف محمود صابر مع منتخب مصر الأولمبي الأفضل في 2023

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

أشاد الإعلامي تامر أمين، بالأداء المميز الذي قدمه لاعبي منتخب مصر الأولمبي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، والحصول على المركز الثاني في البطولة، وكان الفريق قريبا من الحصول على البطولة رغم ظروف مباراة النهائي والذي خاضها المنتخب بـ 10 لاعبين. 

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن منتخب مصر الأولمبي قدم أداء رائع في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكان يستحق الذهب والبطولة بعد كل ما قدمه في البطولة، ألا أن ظروف المباراة كانت ضد المنتخب المصري الذي قدم مباراة رجولية غير طبيعية. 

تامر أمين: منتخب مصر كانت يستحق الحصول على اللقب 

وتابع تامر أمين، أن هدف محمود صابر في مرمى منتخب المغرب الأولمبي في المباراة النهائية يعتبر هو أفضل هدف عام 2023، معربا عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمه منتخب مصر في هذه المباراة، وفي البطولة بشكل عام. 

وأشار إلى أن طرد محمود صابر في المباراة النهائية مستحق، إذ أن اللاعب تهور في الدخول على لاعب منتخب المغرب، ولولا هذا الطرد لكان المنتخب المصري نجح في الحصول على البطولة على حساب منتخب المغرب. 

وأتم تصريحاته قائلا إن منتخب مصر أظهر معدن بطولي غير طبيعي في المباراة النهائية، إذ أنه شارك في 110 دقيقة بـ 10 لاعبين. 

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