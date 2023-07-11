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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | اسعار كيا سبورتاج واكسيد موديل 2024 في مصر.. اسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة .. 5 سيارات دفع رباعي "زيرو" بالسوق المصري

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

السعر الجديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي في مصر "اتراج 2023"

شهدت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، زيادة سعرية جديدة قدرها 25 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا، وعلى الرغم من ذلك تظل النسخة "اتراج" هي ارخص سيارة تقدمها شركة ميتسوبيشي اليابانية داخل السوق المصري.

 

سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2024 "الشكل الجديد" في مصر

تواصل السيارة كيا سبورتاج "الشكل الجديد" من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024، والتي شهدت معها زيادة سعرية بقيمة تتراوح بين 200 ألف و 210 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي لعائلة الـ SUV.

 

بالأسعار .. 5 سيارات دفع رباعي "زيرو" بالسوق المصري

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، أو التصميمات الخارجية سواء من فئة السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، أو من ناحية القدرات الفنية ابرزها تقنيات الدفع بين الأمامي والخلفي، وقدرات الدفع الكلي للعجلات والتي تحظى باهتمام كبير.

 

سعر جديد لـ BYD F3 موديل 2024 .. ارخص سيارة زيرو في مصر

تعتبر السيارة BYD F3 موديل 2024 واحدة من ارخص السيارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، وشهدت تلك النسخة زيادة سعرية شملت بعض الفئات المقدمة محليًا، بقيمة بلغت 20 ألف جنيه.

 

بعد طرح موديل 2024 .. اسعار كيا اكسيد في مصر |صور

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، نسختها الجديدة اكسيد موديل 2024 داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا للمرة الأولى وعبر 3 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و150 ألف جنيه، وشهدت ايضا إلى جانب طرحها رسميًا زيادة سعرية تراوحت بين 200 ألف و 290 ألف جنيه، مقارنة بطرازات 2022 حيث لم تقدم كيا النسخة اكسيد تحت موديلات 2023.

 

50 الف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس

شهدت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 50 ألف جنيه.

 

بمظهر عصري.. أصغر سيارة كهربائية تقدمها فيات "TOPOLINO" |صور

استطاعت شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات، أن تقدم الكثير من الطرازات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية من عائلة الكروس اوفر، أو من فئة الهاتشباك، لكن يبدو أن فيات ارادت أن تخطف الأنظار بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة TOPOLINO التي تعد اصغر سيارة كهربائية تحمل شعار FIAT.

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