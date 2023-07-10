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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2024 "الشكل الجديد" في مصر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2024

تواصل السيارة كيا سبورتاج "الشكل الجديد" من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024، والتي شهدت معها زيادة سعرية بقيمة تتراوح بين 200 ألف و 210 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي لعائلة الـ SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024 "الشكل الجديد" في السوق المصري وابرز المواصفات الفنية. 

كيا سبورتاج موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2024 

تتوافر السيارة كيا سبورتاج 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات "تيربو" سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى استخدام ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات طراز DCT "دفع أمامي".

كيا سبورتاج موديل 2024

بعد طرح موديلات 2024 .. تعرف على اسعار السيارة كيا سبورتاج "الشكل الجديد" داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و369 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و169 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و489 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و279 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و639 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و429 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و769 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و559 ألف و900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و849 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و639 ألف و900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2024
كيا سبورتاج تقنية الفار الشكل الجديد كيا سبورتاج موديل 2024 أسعار السيارة كيا سبورتاج

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