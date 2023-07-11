بعد طرح موديل 2024 .. اسعار كيا اكسيد في مصر |صور

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، نسختها الجديدة اكسيد موديل 2024 داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا للمرة الأولى وعبر 3 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و150 ألف جنيه، وشهدت ايضا إلى جانب طرحها رسميًا زيادة سعرية تراوحت بين 200 ألف و 290 ألف جنيه، مقارنة بطرازات 2022 حيث لم تقدم كيا النسخة اكسيد تحت موديلات 2023.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة كيا اكسيد موديل 2024 في السوق المصري

كيا اكسيد موديل 2024

تضم السيارة كيا اكسيد موديل 2024 الكثير من التجهيزات ابرزها، شاشة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، زر تشغيل وايقاف المحرك مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وخاصية الغلق المركزي، ومثبت للسرعة.

كيا اكسيد موديل 2024

وتحتوي السيارة كيا اكسيد موديل 2024 على حساسات حركة وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى وسائد هوائية وستارية للحماية، مع مكابح عالية الاداء والعديد من الانظمة، بينما تعتمد على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات دبل كليتش.

كيا اكسيد موديل 2024

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكن لـ كيا اكسيد موديل 2024 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6 لترات عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

كيا اكسيد موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد بعد طرح موديل 2024 داخل السوق المصري

الفئة الأولى كيا اكسيد موديل 2024 بسعر مليون و150 ألف جنيه بدلاًمن 949.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية كيا اكسيد موديل 2024 بسعر مليون و220 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كيا اكسيد موديل 2024 بسعر مليون و290 ألف جنيه بدلاً من 999.900 ألف جنيه.