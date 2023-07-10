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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يتعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الجولة قبل الأخيرة

صدى البلد

سيطر التعادل السلبي على أحداث  المباراة التي جمعت بين فريقي البنك الأهلى وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدوري الممتاز


 

وحاول لاعبي غزل المحلة تحقيق الفوز من خلال شن الهجمات المتتالية على مرمي البنك الأهلي ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة

وأهدر غزل المحلة هدف محقق ضائع في الدقيقة 90+6 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعةوأنقذ مرماه.


 

واستضاف فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز


 

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة


 


 

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:-


 

 

حراسة المرمى: عمرو شعبان

 

الدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير

 

الوسط: أحمد النادري – محمد جابر – حميد ماو

 

الهجوم: تشارلز باسي – أحمد الشيخ –  جابرييل أوروك


 

بينما خاض البنك الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني 

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود 

 

خط الهجوم.. كريم بامبو 

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