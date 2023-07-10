عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يسرد إنجازات كولر منذ قدومه إلى الأهلي

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي إنجازات كولر منذ أن جاء من سويسرا إلى القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك ".

 

 

وكتب مهيب:"منذ مجئ كولر من سويسرا الي القاهرة ،الدوري المصري ،كأس مصر ،السوبر المصري مرتين ،دوري أبطال أفريقيا ".

 

علق الاعلامي مهيب عبد  الهادي عن حقيقة نسبة اعادة البيع في عقد امام عاشور .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مفاجأة بخصوص نسبة إعادة البيع في عقد إمام عاشور ال 20% هتروح لمين ؟؟ .""


ارتبط اسم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي ونجم الزمالك السابق بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن حسم الصفقة والإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

 

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركى، أصبح أهلاويا بنسبة 99% وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة لإعلان الصفقة.
 

بدوره قال الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « البريمو»:« إمام عاشور وافق على اللاعب للنادي الأهلي مُقابل 20 مليون جنيه كعقد سنوي، مع 5 ملايين جنيه حملة إعلانه، و5 ملايين جنيه من رجل أعمال محب للنادي الأهلي.

 

الإعلامي مهيب عبد الهادي كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الاهلي بالدوري

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

5 أيام| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ضربة روسية ساحقة.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار وشيك لـ أوكرانيا

يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

عاجل| الاتفاق تم.. تركيا توافق علي انضمام السويد للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ