يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

حقق نادي الأهلي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، لقب الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، دون الحاجة للفوز في مباراته القادمة أمام الزمالك.

حسم اللقب

وجاء حسم اللقب بعد هزيمة بيراميدز بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا، ليتوقف رصيد بيراميدز عند 67 نقطة، ما جعل الأهلي يتوج باللقب رسمياً.

ويعتبر الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري المصري.

الفضل إلي صلاح محسن

وأحرز فريق النادي الأهلي لكرة القدم، لقب الدوري، بفضل الأداء المميز للاعبه السابق صلاح محسن الذي سجل هدفين في شباك بيراميدز، بالدقيقتين 44 و83 على الترتيب.

وبعد هذا الفوز، لن يتمكن بيراميدز من الوصول إلى أكثر من 73 نقطة، فيما يملك الأهلي، الذي لعب خمس مباريات أقل، 75 نقطة، ما جعله يتوج بلقب الدوري.

اللقب رقم 43

واستطاع الأهلي أن يحصد اللقب رقم 43 في تاريخه بالدوري المصري.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في 2019-2020، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بلقبين متتاليين عن موسم 2020-2021 و2021-2022 على الترتيب.

يشار إلى أن الأهلي يتفوق على ملاحقه الزمالك، بفارق 29 لقبًا في تاريخ مشاركاتهما بالدوري المصري.

ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.

من جانبه، ارتفع عدد ألقاب الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر إلى الرقم 5، هي كأس السوبر المصري في مناسبتين، كأس مصر، الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، إلى جانب ميدالية برونزية في كأس العالم للأندية.