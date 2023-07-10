عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

صدى البلد

حقق نادي الأهلي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، لقب الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، دون الحاجة للفوز في مباراته القادمة أمام الزمالك.

 

حسم اللقب

 

وجاء حسم اللقب بعد هزيمة بيراميدز بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا، ليتوقف رصيد بيراميدز عند 67 نقطة، ما جعل الأهلي يتوج باللقب رسمياً. 

ويعتبر الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري المصري.

 

الفضل إلي صلاح محسن

 

وأحرز فريق النادي الأهلي لكرة القدم، لقب الدوري، بفضل الأداء المميز للاعبه السابق صلاح محسن الذي سجل هدفين في شباك بيراميدز، بالدقيقتين 44 و83 على الترتيب.

وبعد هذا الفوز، لن يتمكن بيراميدز من الوصول إلى أكثر من 73 نقطة، فيما يملك الأهلي، الذي لعب خمس مباريات أقل، 75 نقطة، ما جعله يتوج بلقب الدوري.

 

اللقب رقم 43

 

واستطاع الأهلي أن يحصد اللقب رقم 43 في تاريخه بالدوري المصري.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في 2019-2020، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بلقبين متتاليين عن موسم 2020-2021 و2021-2022 على الترتيب.

 

يشار إلى أن الأهلي يتفوق على ملاحقه الزمالك، بفارق 29 لقبًا في تاريخ مشاركاتهما بالدوري المصري.

ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.

من جانبه، ارتفع عدد ألقاب الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر إلى الرقم 5، هي كأس السوبر المصري في مناسبتين، كأس مصر، الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، إلى جانب ميدالية برونزية في كأس العالم للأندية.

الأهلى الدوري المصري الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا استاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الاهلي بالدوري

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

5 أيام| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ضربة روسية ساحقة.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار وشيك لـ أوكرانيا

يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

عاجل| الاتفاق تم.. تركيا توافق علي انضمام السويد للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ