عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

دخلت الفنانة عايدة رياض، في حالة بكاء على الهواء، عند حديثها عن إصابتها بمرض السرطان في المثانة، قائلة “أنها ذهبت لأحد الأطباء المشهورين لعلاج الأورام، وهو كان يعرف بكل ما مررت به وعمل على علاجي، ولكنها كانت مرحلة صعبة".

وقالت عايدة رياض، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه حتى خلال فتر مرضي، قمت بعمل مسلسل مع الفنانة “مي عز الدين”، ولكن قبل البدء في تصوير المسلسل، طلب مني الدكتور المعالج إرتداء باروكة حتى لا يظهر سقوط شعري نتيجة العلاج بالكيماوي الذي كنت أتلقاه".

نجحت في تخطي المحنة

وتابعت الفنانة عايدة رياض، أنه بعد جلسلات الكيماوي قمت بعمل مسحح ذري، واكتشفت أنه شفيت من مرض السرطان، ونجحت في تخطي المحنة".