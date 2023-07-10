أنا اللي دخلت الجيتار مصر.. عمرو مصطفى يرد: خانني التعبير واتفهمت غلط|فيديو

قال الفنان عمرو مصطفى، إنّه هناك بعض الفنانين يحرضون بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه، كما تحدث عن تصريحه المثير للجدل: «أنا اللي دخلت الجيتار مصر».

وأضاف «عمرو مصطفى» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «الجيتار موجود في مصر من أيام الأستاذ محمد عبدالوهاب، لكن كنت عايز أقول إني خليته موجودة في التوزيع الموسيقي بشكل أساسي».

خاني التعبير لما قلت كده

وتابع «عمرو مصطفى»: «مش أنا اللي دخلت الجيتار مصر، خاني التعبير لما قلت كده، واتفهمت غلط، محدش هيقول إنه دخل الجيتار مصر، ومش هقول إني دخلت الجيتار للأغنية الحديثة، لكني خليت الجيتار طعم في كل الأغاني».

وأكمل «عمرو مصطفى»: «حبيت أرجع لهويتي المصرية والعربية تاني وحاولت إني أركنه شوية على جنب، لكن لقيت هجوم رهيب عليّ، رغم إن اللي بيهاجموني محدش فيهم اتكلم على المهرجانات».