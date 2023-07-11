زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سواحل تشيلي

ضرب هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ،اليوم الثلاثاء، سواحل مدينة فالبارايسو الواقعة في تشيلي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان اليوم، أن زلزال وقع على بعد 47 كيلومترا من المدينة، وعلى عمق 22 كيلومترا.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

يذكر أنه ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر في عام 2010 تبعته موجات مد عاتية تسونامي وسط وجنوب تشيلي، وأسفر عن مقتل 500 شخص.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى حزام النار، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادئ ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.