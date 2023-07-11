بعد اكتشاف كوكايين بالبيت الأبيض.. إحاطة عاجلة أمام الكونجرس

علمت منصة أكسيوس الأمريكية، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية سيقدم إحاطة للكونجرس بشأن اكتشاف مخدر الكوكايين في البيت الأبيض.

واعتبر المشرعون الجمهوريون أن الحادث يثير مخاوف أوسع بشأن الأمن في مجمع البيت الأبيض.



وسيكون التحقيق على مستوى الموظفين وسيُعقد في الساعة 10 صباحًا يوم الخميس، وفقًا لاثنين من مساعدي الحزب الجمهوري المطلعين على الخطة.

ولم يرد متحدث باسم الخدمة السرية على طلب أكسيوس للتعليق.

وقال رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي) إلى مدير الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل الأسبوع الماضي يطلب إحاطة بحلول 14 يوليو.

وذكر إن "وجود مخدرات غير مشروعة في البيت الأبيض" أثار مخاوف بشأن "مستوى الأمن الذي يتم الحفاظ عليه في البيت الأبيض".



كما استجوب السناتور توم كوتون (جمهوري من آرك) تشيتل بشأن الكوكايين، وضغط عليه للحصول على معلومات حول مكان العثور عليها وما إذا كانت الخدمة السرية لديها خطط "لتصحيح أي ثغرات أمنية".



من المتوقع أن ينتهي تحقيق الخدمة السرية في الأمر هذا الأسبوع، سواء تم التعرف على المشتبه به أم لا ، حسبما ذكرت شبكة CNN.

دفع اكتشاف الكوكايين في 2 يوليو إلى إخلاء جزئي لحرم البيت الأبيض.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إنه تم العثور على الكوكايين في "منطقة كثيفة السفر" بالبيت الأبيض - يقال إنها مدخل للجناح الغربي.

