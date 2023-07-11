وزير الخارجية الصيني يتغيب عن اجتماع وزراء «الأسيان»

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن تغيب وزير الخارجية الصيني تشين جانج عن اجتماع وزراء الخارجية "أسيان" في إندونيسيا كما كان متوقعا هذا الأسبوع، ما يمدد غيابا علنيا غير مفسر استمر لأكثر من أسبوعين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر رفضت الكشف عن هويتها لـ رويترز لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام ، ان وزير الخارجية الصيني وانج يي سيمثل الصين في الاجتماعات في جاكرتا بدلاً من ذلك.

ومن المقرر عقد اجتماع وزيري خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" والصين يوم الخميس المقبل، قبل قمة شرق آسيا يوم الجمعة ومنتدى الآسيان الإقليمي.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على استفسار حول مكان تشين.

ولم يمر غيابه مرور الكرام.

سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين يوم الجمعة الماضي عن مقال في موقع الأخبار السياسية الأمريكية بوليتيكو استشهد بتكهنات بأن المشكلات الصحية قد تكون وراء غياب تشين، وقال إنه لم يسمع بالتقرير.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه كان من المفترض أن يلتقي تشين بمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي في بكين، لكن الاجتماع تأجل بعد أن أبلغت الصين الاتحاد الأوروبي بأن المواعيد لم تعد متاحة.

وتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالتأجيل قبل يومين فقط من وصول بوريل المقرر في 5 يوليو، وفقًا لمصدر مطلع على الخطط.