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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي: متأكد الزمالك هيعمل ممر شرفي للنادي الأهلي

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك القادمة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب مهيب عبد الهادي: “متأكد ان الزمالك هيعمل ممر شرفي   للنادي الاهلي يوم مباراة القمة الخميس ان شاء الله”.

ورفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانتظام في معسكر مبكر قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن المدير الفني يفضل انتظام الفريق قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، وفقا للمتبع في الفترة الماضية.

ورفض المدير الفني، فكرة انتظام الفريق في معسكر مبكر؛ حتى لا يضع مزيدا من الضغوط على لاعبي الزمالك قبل اللقاء.

ويحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دراسة الأهلي قبل مباراة القمة المرتقبة في الدوري.

ويتابع أوسوريو تسجيلات لمباريات الأهلي الأخيرة في الدوري؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع الخطة والتشكيل المناسبين لخوض مباراة القمة.

ويستأنف الفريق تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة؛ استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

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