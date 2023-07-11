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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميمي جمال وبناتها وأحفادها في ضيافة "معكم منى الشاذلى "

ميمى جمال وبناتها
ميمى جمال وبناتها وأحفادها

تحل الفنانة  ميمى جمال وبناتها وأحفادها، ضيوفًا على برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي فى أول ظهور لهما.

وتعرض الحلقة على شاشة قناة cbc الجمعة المقبلة فى تمام التاسعة مساء.

يذكر انه استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، الفنانة ميمي جمال،والتي كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.


وخلال الحلقة قالت الفنانة ميمى جمال، إنها عقب وفاة والدتها لجأت للمهدئات حتى تستطيع العمل، كونها كل شيء في حياتها.

وأضافت ميمى جمال، أن : أنا طباخة شاطرة، وكان حسن بيحب الكشك والرقاق، والملوخية من إيدى، وافكر عمل دار مسنين للفنانين والحمد لله أشرف ذكى عملها، وأنا لو فى إيدى أوسكار اديه لـ منى زكى عن مجمل أعمالها، وبحب شادية وفايزة أحمد، وصباح، وأنا غنيت فى فيلم لصوص لكن ظرفاء مع عادل أمام العتبة جزاز والسلم نايلو فى نايلو.


تحدثت الفنانة ميمي جمال ، عن دورها في مسلسل علاقة مشروعة، مشيرة إلى أن راضية عن المسلسل وياسر جلال فنان كبير.
وأضافت ميمي جمال ، أن :"مى عمر عملت الدور كويس وما خفتش منه، وداليا هايلة والمخرج الأستاذ خالد مرعى متميز، والفنان محمد رمضان، زكى وعمل أدوار متنوعة كتير وأكيد ربنا هيكرمه.

 

وقالت الفنانة ميمي جمال، إن :"لم أقم بعمليات تجميل، والفنان عبد المنعم مدبولي له الفضل في اكتشافي"

 


وتابعت الفنانة ميمي جمال، إن :"وهبت ثروتي أنا وحسن مصطفى لبناتي عشان يرتاحوا، وعلاقتي جيدة مع الجميع، واعشق العمل الفني بشدة".

واكملت ميمي جمال، انه :"أنا بحب من أعمالى فى التليفزيون "الونش" وإيجار قديم مع شريف منير وعلاقة مشروعة، وفى المسرح نمرة ٢ يكسب وعش المجانيين، ودو رى مى فاصوليا، وفى السينما البعض يذهب للمأذون مرتين". 

 

 

الإعلامية منى الشاذلي الإعلامي عمرو الليثي الفنانة ميمي جمال معكم منى الشاذلى ميمي جمال

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