اجتماع مسئولي مشروع "سفراء الأزهر" بمقر منظمة الخريجين لوضع خطة عمل مستقبلية

عقد اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اجتماعًا لمسئولي مشروع سفراء الأزهر، بحضور أ.د محمد المحرصاوي، والسيد أسامة ياسين - نائبي رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأ.د عبدالدايم نصير - الأمين العام للمنظمة، وبمشاركة مسئولي سفراء الأزهر بكليات جامعة الأزهر من مختلف المحافظات؛ بهدف وضع خطة عمل مستقبلية ومتابعة ما تم إنجازه في الفترة السابقة وتكريم أفضل المسئولين عن تلك الفترة.



أكد الدكتور محمد المحرصاوي، فى كلمته على أهمية تقديم المعلومة الصحيحة للطلاب والخريجين ببساطة وشفافية لوضع الخريج على الطريق السليم لمواجهة الحياة العملية، وأن الهدف من هذا الاجتماع هو كيف ننهض بهذا المشروع عن طريق ملأ فراغ الشباب؛ لأن الفراغ هو السبب الأول في الإرهاب، فعلينا أن نقوم بتزويد الشباب بالثقافات المفتوحة العامة عن الدورات التي تساعدهم في حياتهم العملية.



من جانبه أكد السيد أسامة ياسين، على أن المنظمة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم لجميع الأنشطة التي يقوم بها مشروع سفراء الأزهر، وهو ما يتطلب منكم تقييما دائما للاحتياجات التي يحتاجها الشباب وعرضها حتى يمكن المساهمة في تنفيذها.



وأشاد د. عبدالدايم نصير - الأمين العام للمنظمة، بالجهد الذي يقوم به مسئولو المشروع، وطالب بالمزيد من الجهد لأن رسالة المنظمة بناء الشباب معرفيا ومهاريا ووجدانيا، وهذا يتطلب منا جهدا كبيرا حتى يمكن من خلاله تطبيق هذه الرسالة وهو المأمول منكم أن تقوموا به حتى يستفيد الطالب والخريج من المهارات المطلوبة في هذا العصر.



أوضح أ. علي سامي - مدير إدارة المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، أن المنظمة لا تدخر جهدًا في تقديم البرامج التدريبية والتوعوية التي يحتاجها الطالب والخريج، والتي تجعله متميزًا على غيره ومؤهلا لسوق العمل، من خلال التعاون مع المؤسسات المعتمدة، كما أنها توفر الملاذ الآمن للطلاب حتى لا تستقطبهم الجماعات المتطرفة أو المراكز غير الموثوق بها، وتعمل على رعايتهم وتكريم النوابغ منهم، بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.



في نهاية اللقاء تم تكريم أفضل المسئولين بمشروع "سفراء الأزهر" بمنحهم درع سفراء الأزهر.