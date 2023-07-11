المنيا.. تباين ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في امتحان الديناميكا

أدى طلاب الثانوية العامة بالمنيا شعبة الرياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا، حيث تباينت ردود أفعال الطلاب ما بين صعب وسهل مشيرين أن هناك بعض النقاط الصعبة خلال الامتحان تحتاج إلى تفكير ووقت.

وقال أحمد أنور وخالد محمود وعلى توفيق ان الامتحان تضمن 20 سؤالا منهم سؤالين مقال وبه بعض النقاط التي تحتاج إلى وقت وتفكير .

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة وحث الطلاب على التركيز والبعد عن التوتر العصبي والالتزام بضبط النفس مما يحفظ لهم الهدوء الذى يساعدهم على التفكير السليم والإجابة الصحيحة.

موجهاً بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش، والالتزام بعدم دخول الطلاب سواء بالساعات الذكية أو السماعات الدقيقة أو أجهزة المحمول،

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار تفعيل العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية التابعة لها على مدار الساعة، والاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أى مشكلات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أو المراقبين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لحلها.

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفا و704 طالبين منهم 22 ألفا و937 طالباً علمى علوم، و2443 طالبا علمى رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة، موضحا ًأنه تم توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام فى امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أى ثغرات تتيح الغش.