عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق منافسات بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث بالإسكندرية

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء منافسات بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وانطلقت البطولة اليوم بمنافسات تتابع الفرق للفتيات والبنين، ويتكون فريق الشباب من محمد حاتم وأسامة مدحت، فيما يضم فريق الشابات فريدة أبو هاشم وسارة عمرو.

وتبدأ منافسات الشابات بمسابقة السلاح في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ثم النقاط الإضافية للسلاح في الساعة الرابعة، ثم الموانع والسباحة والليزر رن.
وتبدأ منافسات الشباب بمسابقة السلاح أيضًا في الساعة الواحدة ظهرًا ثم النقاط الإضافية للسلاح الساعة السابعة، ثم الموانع والسباحة والليزر رن. 
ومع تمام الساعة السادسة مساءً ينعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يليه ختام منافسات الشباب ، وعقب توزيع جوائز اليوم الأول يقام حفل الافتتاح الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.
وأكدت 35 دولة مشاركتها في البطولة كالتالي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.

fba0b286-2ac1-47df-9db5-0817777e32a1
fba0b286-2ac1-47df-9db5-0817777e32a1
33db3e82-b7d7-4d85-86bd-22e8d1a4cbd4
33db3e82-b7d7-4d85-86bd-22e8d1a4cbd4
0bafac85-bc24-41c6-ac96-7c043257b046
0bafac85-bc24-41c6-ac96-7c043257b046
bef181ef-7f9b-4543-aba3-2a15d0d584fe
bef181ef-7f9b-4543-aba3-2a15d0d584fe
21300c19-341f-4c0f-ab7c-ba470a0664f7
21300c19-341f-4c0f-ab7c-ba470a0664f7
35207f29-d5d8-4d0e-8bca-cc0eb1ad41af
35207f29-d5d8-4d0e-8bca-cc0eb1ad41af
502557a9-282f-4cfa-90bb-3253635f21a7
502557a9-282f-4cfa-90bb-3253635f21a7
76beaa69-1fb9-4cdb-9ec8-8214ff829739
76beaa69-1fb9-4cdb-9ec8-8214ff829739
2255a8bb-735b-4476-bef2-229d07e33196
2255a8bb-735b-4476-bef2-229d07e33196
bea92441-bc42-453a-89b0-82996e480406
bea92441-bc42-453a-89b0-82996e480406
b4c41079-d10e-4616-882f-acb13a526fb8
b4c41079-d10e-4616-882f-acb13a526fb8
582c2554-e2c4-4ce6-94c1-29d046bf3dc7
582c2554-e2c4-4ce6-94c1-29d046bf3dc7
497cdd75-4ddb-41eb-9349-530c8ffc6a57
497cdd75-4ddb-41eb-9349-530c8ffc6a57
572d6689-be49-447d-a631-fd1aade5f471
572d6689-be49-447d-a631-fd1aade5f471
4e280faf-c7d6-4265-8e82-b688d5940adb
4e280faf-c7d6-4265-8e82-b688d5940adb
faf5f696-7ac2-4e86-9e3a-0639f767502e
faf5f696-7ac2-4e86-9e3a-0639f767502e
93481cf6-0239-4f09-8505-549b8da28208
93481cf6-0239-4f09-8505-549b8da28208
fd9ca8ea-de51-4f4e-90ed-dd046ab60caa
fd9ca8ea-de51-4f4e-90ed-dd046ab60caa
94e77165-7621-49be-9e2d-2f37d0837df2
94e77165-7621-49be-9e2d-2f37d0837df2
e0281446-eed3-47ab-b583-38391196ebc9
e0281446-eed3-47ab-b583-38391196ebc9
c4bee69d-a4cd-4d1c-8bd5-f927dd306472
c4bee69d-a4cd-4d1c-8bd5-f927dd306472
0a937ecd-2751-4a8a-af51-11c05955a1a8
0a937ecd-2751-4a8a-af51-11c05955a1a8
0a937ecd-2751-4a8a-af51-11c05955a1a8
0a937ecd-2751-4a8a-af51-11c05955a1a8
bfd66696-1d0b-43c8-934c-9c1111859fef
bfd66696-1d0b-43c8-934c-9c1111859fef
df7c331c-9dbc-415b-be51-279750d8908c
df7c331c-9dbc-415b-be51-279750d8908c
bd78e995-3d06-4053-9ef6-aef383e380a5
bd78e995-3d06-4053-9ef6-aef383e380a5
cccaa0c3-36b0-4040-8640-de1ec0e5db17
cccaa0c3-36b0-4040-8640-de1ec0e5db17
4b85f225-14cb-4aad-9a7d-98bd6b036a91
4b85f225-14cb-4aad-9a7d-98bd6b036a91
6aefd90a-8831-481b-ba9b-294c69b1c5da
6aefd90a-8831-481b-ba9b-294c69b1c5da
dd6ce446-0921-4c8a-82b5-ef150c7cddf5
dd6ce446-0921-4c8a-82b5-ef150c7cddf5
137211ce-8f01-4d70-a448-3db836e67f4f
137211ce-8f01-4d70-a448-3db836e67f4f

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

زملكاوي جديد.. شوبير يكشف تحرك الأهلي لضم صفقة نارية بعد إمام عاشور

تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2023| بشرى سارة بشأن درجات الطلاب.. ومفاجأة في الكيمياء

قرار جديد من كولر مع لاعبي الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

السعودية.. شاهد| بقعة كبيرة في سماء مكة

الكرملين يعلن مراقبته عن كثب للأحداث في قمة "الناتو"

شهادات جامعية مزورة.. سيدتان تنصبان على 16 شخصا عبر «فيس بوك»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خضع لثلاث عمليات.. صديق مقرب يكشف مرض إيمان البحر درويش

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

فيديو

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ