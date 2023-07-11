انطلاق منافسات بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء منافسات بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وانطلقت البطولة اليوم بمنافسات تتابع الفرق للفتيات والبنين، ويتكون فريق الشباب من محمد حاتم وأسامة مدحت، فيما يضم فريق الشابات فريدة أبو هاشم وسارة عمرو.

وتبدأ منافسات الشابات بمسابقة السلاح في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ثم النقاط الإضافية للسلاح في الساعة الرابعة، ثم الموانع والسباحة والليزر رن.

وتبدأ منافسات الشباب بمسابقة السلاح أيضًا في الساعة الواحدة ظهرًا ثم النقاط الإضافية للسلاح الساعة السابعة، ثم الموانع والسباحة والليزر رن.

ومع تمام الساعة السادسة مساءً ينعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يليه ختام منافسات الشباب ، وعقب توزيع جوائز اليوم الأول يقام حفل الافتتاح الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

وأكدت 35 دولة مشاركتها في البطولة كالتالي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.

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