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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء، وصدور بيانات أسعار المنتجين، بعد غدًا الخميس، والتي سيكون لها تأثير على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع الشهر الجاري، فمن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5% مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2190 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 11 دولار، لتسجل مستوى 1936 دولارًا، بعدما لامست مستوى 1940 دولارًا.

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وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2503 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1877 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1460 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17520 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2175 ولامس مستوى 2160 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2170  جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا، ولامست مستوى 1914 دولارًا، واختتم التعاملات 1926 دولارًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 95 جنيهًا، وبنسبة 4.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، وبنسبة 0.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

اسعار الذهب بيانات التضخم الأمريكية آي صاغة الذهب والمجوهرات بالأسواق المحلية

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