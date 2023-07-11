بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على صحراوي ديرمواس بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ديرمواس بسبب السرعة الزائدة .

تسبب الحادث في مصرع عمرو. ع. س 45 سنة واحمد. و. ا 35 سنه فيما اصيب على. س. م 28 سنة سائق

وتم نقل المصاب والتحفظ على جتين المتوفين بالمستشفي، وايضا التحفظ على السيارة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

