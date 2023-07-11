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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحركة الوطنية: مصر غنية بمواردها وتصدير العمالة للخارج يحقق عوائد اقتصادية كبرى

رضوي مصطفي عضو الهيئة
رضوي مصطفي عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية

قالت الدكتورة رضوي مصطفي عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية ان الدولة المصرية غنية بمواردها البشرية التي تعد قوة اقتصادية، حيث تمتلك طاقة بشرية وايدي عاملة متميزة في جميع المجالات ويمكن ان تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.

وأشارت إلي أن الأمر يحتاج الي مزيد من العمل والجهد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلي جانب جهود الحكومة لتوفير القدر المناسب من الدورات التدريبية والتأهيلية لكوادرنا البشرية كل حسب تخصصة لزيادة الجانب المعرفي والتأهيلي الذي يوفر لهم المهارات والقدرات التي تجعلهم قادرين علي المنافسة مشددة علي ان تصدير العمالة المصرية الي الخارج يمكن ان يحقق عوائد اقتصادية كبيرة . 

واضافت رضوي مصطفي ان الحزب بصدد تدشين العديد من المبادرات والدورات التدريبية للتوعية والتأهيل وتعليم اللغة والتدريب الصناعي والفني لتأهيل الشباب وتشجيعهم علي التعلم والفهم والدراسة. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي بمحافظة المنيا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط حضور كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة اعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة برئاسة صلاح السيد عبد المجيد امين عام الحزب بالمنيا وحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ومحمد حسن جابر الامين المساعد وملاك عبد للملك امين المجالس المحلية ومينا نصر امين المواطنة والدكتور رفاعي طه امين شئون التعليم.

وشارك في المؤتمر وفد رفيع المستوي من الامانة العامة للحزب، ضم الوفد " اللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب ومحافظ الوادي الجديد الاسبق والدكتور احمد رؤوف نائب رئيس الحزب والنائب عبد الإله عبد الحميد امين التنظيم واللواء دكتور اشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب ورضوي مصطفي عضو الهيئة العليا وميرفت مصطفي علي مساعد رئيس الحزب والدكتور أحمد نشأت أمين شباب الجمهورية وخالد العوامي المتحدث الرسمي للحزب.

واعلن اللواء رؤوف السيد علي، خلال كلمته التأكيد علي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن ورفض محاولات شق الصف الوطني موجها التهنئة بذكري ثورة 30 يونية.

كما وجه التحية  إلي شعب مصر العظيم وإلي جيش مصر الباسل الذي يساند مطالب الشعب ووقف خلف طموحاته وأحلامه المشروعة حتي تخلص من طغمة الظلام.

رضوي مصطفي الحركة الوطنية

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