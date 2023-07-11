أذربيجان تحبط مخططاً لاستهداف السفارة الإسرائيلية في باكو

أفادت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، بإحباط السلطات الأمنية في أذربيجان محاولة للاعتداء على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو.

وقال الصحفي الإسرائيلي والمحلل السياسي إيدي كوهين عبر تويتر إن "سلطات أذربيجان تعتقل إرهابي يشتبه بأنه يريد القيام بعملية إرهابية في السفارة الإسرائيلية في العاصمة".

وذكرت قناة "inews24" العبرية أن السلطات الأفغانية اعتقلت قبل أيام أفغانياً للاشتباه بالاعتداء على السفارة الإسرائيلية في أذربيجان.

ونشر جهاز أمن الدولة الأذربيجاني بياناً قال فيه إن المشتبه به يدعى بزان موسى خان ويبلغ من العمر 23 عاماً.

وذكر البيان أن موسى خان "خطط مع آخرين لتنفيذ هجوم على أراضي أذربيجان مع استخدام عبوات ناسفة وحرائق، بهدف التسبب بوفاة أشخاص".

وسعى المشتبه به أيضاً بحسب البيان إلى "التسبب بأضرار كبيرة للممتلكات، وكل ذلك بهدف تقويض استقرار البلاد، وخلق حالة من الذعر بين السكان والتأثير على قرارات السلطات في البلاد والمنظمات الدولية".

و"خلال تخطيط الهجوم راقب المنفذ المنطقة التي تقع بها ممثلية دبلوماسية واتصل بأشخاص آخرين قادرين على المشاركة بتنفيذ هذا الهجوم ساعدوه على شراء أسلحة ومواد متفجرة"، بحسب البيان.



وأكد البيان الأذري أن "موسى خان اعتقل في موقع العملية، وفي هذه الأيام تجري خطوات تحقيق معقدة، عملياتية وقضائية، لرصد دائرة الأشخاص الذين خططوا لهذه الأنشطة العدائية".

وتقول القناة العبرية إنه رغم أن البيان لم يشر بصورة واضحة للسفارة المستهدفة في الهجوم، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية ألمحت إلى أن الحديث يدور عن السفارة الإسرائيلية.

ووفقا للصور التي نشرها جهاز أمن الدولة فإن موسى خان راقب موقع فندق "حياة ريجنسي"، حيث توجد فيه من بين الأمور الأخرى، السفارة الإسرائيلية في باكو.

يشار إلى أن أذربيجان قامت بإحباط العديد من محاولات استهداف المقرات والمؤسسات اليهودية في البلاد، وفقاً للقناة.